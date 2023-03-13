Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Nazilli Belediyespor ise ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ankaraspor ile golsüz berabere kalan Nazilli Belediyespor, topladığı 29 puanla 13. sırada yer alıyor.