Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. hafta erteleme maçında Amedspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya gelecek. Peki Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı saat kaçta? Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı hangi kanalda?

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Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta erteleme mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Amedspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Amedspor, ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Afyonspor'a 2-0 kaybeden Amedspor, topladığı 41 puanla 4. sırada yer alıyor.

Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Nazilli Belediyespor ise ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ankaraspor ile golsüz berabere kalan Nazilli Belediyespor, topladığı 29 puanla 13. sırada yer alıyor.

Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

AMEDSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftasındaki Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı 15 Mart Çarşamba günü oynanacak.