Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. hafta erteleme maçında Amedspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya gelecek. Peki Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı saat kaçta? Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta erteleme mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Amedspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Amedspor, ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Afyonspor'a 2-0 kaybeden Amedspor, topladığı 41 puanla 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Nazilli Belediyespor ise ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ankaraspor ile golsüz berabere kalan Nazilli Belediyespor, topladığı 29 puanla 13. sırada yer alıyor.
AMEDSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftasındaki Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı 15 Mart Çarşamba günü oynanacak.