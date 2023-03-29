Anadolu Efes - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 32. haftasında Anadolu Efes ile Bologna karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Bologna maçı ne zaman? Anadolu Efes - Bologna maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Bologna maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Anadolu Efes - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Anadolu Efes ile Bologna karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 15 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olimpia Milano'yu 89-69'luk skorla mağlup etmeyi başaran Anadolu Efes, topladığı 30 puanla 10. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Bologna ise EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 13 galibiyet ve 18 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 111-80 kaybeden İtalya temsilcisi, topladığı 26 puanla 14. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

ANADOLU EFES - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Anadolu Efes - Bologna maçı 30 Mart Perşembe günü oynanacak.