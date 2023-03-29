Anadolu Efes - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 32. haftasında Anadolu Efes ile Bologna karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Bologna maçı ne zaman? Anadolu Efes - Bologna maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Bologna maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Anadolu Efes ile Bologna karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 15 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Olimpia Milano'yu 89-69'luk skorla mağlup etmeyi başaran Anadolu Efes, topladığı 30 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Bologna ise EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 13 galibiyet ve 18 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 111-80 kaybeden İtalya temsilcisi, topladığı 26 puanla 14. sırada bulunuyor.
ANADOLU EFES - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Anadolu Efes - Bologna maçı 30 Mart Perşembe günü oynanacak.