Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 13 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Kızılyıldız'a 94-75 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Maccabi Tel Aviv ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 14 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 78-74 ile geçmeyi başaran İsrail ekibi, topladığı 28 puanla 8. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

ANADOLU EFES - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı 10 Mart Cuma günü oynanacak.