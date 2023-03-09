Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Maccabi Tel Aviv ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 14 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 78-74 ile geçmeyi başaran İsrail ekibi, topladığı 28 puanla 8. sırada bulunuyor.