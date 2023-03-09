Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 13 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Kızılyıldız'a 94-75 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Maccabi Tel Aviv ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 14 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 78-74 ile geçmeyi başaran İsrail ekibi, topladığı 28 puanla 8. sırada bulunuyor.
ANADOLU EFES - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı 10 Mart Cuma günü oynanacak.