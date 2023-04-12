Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 34. haftasında Anadolu Efes ile Monaco karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman? Anadolu Efes - Monaco maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 34. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Anadolu Efes ile Monaco karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 103-86 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 32 puanla 11. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Monaco ise EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 21 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Partizan'a 88-84 yenilen Monaco, topladığı 42 puanla 4. sırada bulunuyor.
ANADOLU EFES - MONACO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Anadolu Efes - Monaco maçı 14 Nisan Cuma günü oynanacak.