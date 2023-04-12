Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 34. haftasında Anadolu Efes ile Monaco karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman? Anadolu Efes - Monaco maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

# anadolu efes # Monaco # basketbol # Turkish Airlines Euroleague # s sport
Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 34. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Anadolu Efes ile Monaco karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 103-86 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 32 puanla 11. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Monaco ise EuroLeague'de oynadığı 33 maçta 21 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Partizan'a 88-84 yenilen Monaco, topladığı 42 puanla 4. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

ANADOLU EFES - MONACO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Anadolu Efes - Monaco maçı 14 Nisan Cuma günü oynanacak.