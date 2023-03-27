Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 31. haftasında Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman? Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda ALBA Berlin'e 95-93 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 28 puanla 12. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Olimpia Milano ise EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Bayern Münih'i 99-74 ile geçmeyi başaran Olimpia Milano, topladığı 28 puanla 10. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

ANADOLU EFES - OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı 28 Mart Salı günü oynanacak.