Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 31. haftasında Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman? Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
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Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda ALBA Berlin'e 95-93 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 28 puanla 12. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Olimpia Milano ise EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Bayern Münih'i 99-74 ile geçmeyi başaran Olimpia Milano, topladığı 28 puanla 10. sırada bulunuyor.
ANADOLU EFES - OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı 28 Mart Salı günü oynanacak.