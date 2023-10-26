Anadolu Efes, Olympiakos Deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague'in beşinci haftasında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, Olympiakos Deplasmanında
Anadolu Efes, Olympiakos Deplasmanında
Editör: Nihat Çarboğa

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanına çıkıyor.

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor. Anadolu Efes averajla 11'inci, Olympiakos da 9'uncu sırada yer alıyor.

Avrupa Kupalarında 806. Randevu

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 806. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 805 karşılaşmada 457 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Olympiakos Deplasmanında - Resim : 1

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise 558. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 257 kez rakiplerine mağlup oldu.

EuroLeague'de Derbiler Günü

Bu akşam EuroLeague, iki önemli derbiye de sahne olacak.

İspanyol devleri Real Madrid ile Barcelona ve Sırbistan'ın büyük kulüpleri Kızılyıldız ile Partizan derbilerde kozlarını paylaşacak.

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