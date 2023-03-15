Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında Anadolu Efes ile Partizan karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman? Anadolu Efes - Partizan maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Partizan maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Anadolu Efes ile Partizan karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Real Madrid'i 90-89'luk skorla devirmeyi başaran Anadolu Efes, topladığı 28 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Partizan ise EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 15 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Olimpia Milano'ya 76-62 kaybeden Parizan, topladığı 30 puanla 10. sırada bulunuyor.
ANADOLU EFES - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Anadolu Efes - Partizan maçı 16 Mart Perşembe günü oynanacak.