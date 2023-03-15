Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında Anadolu Efes ile Partizan karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman? Anadolu Efes - Partizan maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Partizan maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Anadolu Efes ile Partizan karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Real Madrid'i 90-89'luk skorla devirmeyi başaran Anadolu Efes, topladığı 28 puanla 10. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Partizan ise EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 15 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Olimpia Milano'ya 76-62 kaybeden Parizan, topladığı 30 puanla 10. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes - Partizan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

ANADOLU EFES - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Anadolu Efes - Partizan maçı 16 Mart Perşembe günü oynanacak.