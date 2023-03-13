Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. hafta erteleme maçında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta erteleme maçıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 13 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Maccabi Tel Aviv'e 86-64 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Real Madrid ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 19 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Valencia'yı 95-91 ile geçmeyi başaran Real Madrid, topladığı 38 puanla 2. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Anadolu Efes - Real Madrid maçı 14 Mart Salı günü oynanacak.