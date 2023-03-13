Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 24. hafta erteleme maçında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta erteleme maçıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 13 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Maccabi Tel Aviv'e 86-64 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Real Madrid ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 19 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Valencia'yı 95-91 ile geçmeyi başaran Real Madrid, topladığı 38 puanla 2. sırada bulunuyor.
ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Anadolu Efes - Real Madrid maçı 14 Mart Salı günü oynanacak.