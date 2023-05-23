Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ev sahibi Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Amedspor'u 6-2 ile geçmeyi başaran başkent temsilcisi, 5. turda da Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda da Beşiktaş ile karşılaşan başkent temsilcisi 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biten müsabakada rakibini penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde Trabzonspor ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek kupada son 4 takımdan biri olmaya hak kazandı.