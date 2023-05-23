Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ankaragücü - Başakşehir maçı ne zaman? Ankaragücü - Başakşehir maçı saat kaçta? Ankaragücü - Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu heyecanı yarı final mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde yarı final rövanş maçında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Başakşehir 1-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Amedspor'u 6-2 ile geçmeyi başaran başkent temsilcisi, 5. turda da Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda da Beşiktaş ile karşılaşan başkent temsilcisi 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biten müsabakada rakibini penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde Trabzonspor ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek kupada son 4 takımdan biri olmaya hak kazandı.
Konuk ekip Başakşehir ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı. Bu turda Fatih Karagümrük ile eşleşen Başakşehir, normal süresi 1-1 ve uzatmaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelen Başakşehir, rakibini 3-2'lik skorla eleyerek yarı finale yükseldi.
ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Ankaragücü - Başakşehir maçı 25 Mayıs Perşembe günü oynanacak.