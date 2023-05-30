Ankaragücü - Galatasaray maçı ertelenecek mi? Ankara'da kuvvetli yağış var! Mücadele için son karar ne?
Spor Toto Süper Lig'de gözler Ankaragücü - Galatasaray maçına çevrildi. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk için çıkacağı maç merakla beklenirken Ankara'daki kuvvetli sağanak yağış akıllara 'maç ertelenecek mi?' sorusunu getirdi. Peki Ankara'da son durum ne? Karşılaşma oynanacak mı? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray, Ankara deplasmanında 3 puana ulaşması halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek.
Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Maç saati yaklaşırken Ankara'da görülen kuvvetli sağanak yağış akıllara "Ankaragücü - Galatasaray maçı ertelenecek mi?" sorusunu getirdi. Kent genelinde görülen hava koşullarının maçın oynanmasına etki edip etmeyeceği araştırılıyor.
ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuştu. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentteki yerel kuvvetli yağışların aynı anda "afet düzeyi"nde olacağı bildirilmişti. Yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu da kaydedildi.