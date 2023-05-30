Ankaragücü - Galatasaray maçı ertelenecek mi? Ankara'da kuvvetli yağış var! Mücadele için son karar ne?

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuştu. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentteki yerel kuvvetli yağışların aynı anda "afet düzeyi"nde olacağı bildirilmişti. Yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu da kaydedildi.