Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 33 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivasspor'u 2-0 ile geçen sarı-kırmızılılar, topladığı 79 puanla 1. sırada bulunuyor.