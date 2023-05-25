Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman? Ankaragücü - Galatasaray maçı saat kaçta? Ankaragücü - Galatasaray maçı hangi kanalda?

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Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 36. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Ankaragücü, ligde oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Ankaragücü, topladığı 39 puanla 12. sırada yer alıyor.

Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 33 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivasspor'u 2-0 ile geçen sarı-kırmızılılar, topladığı 79 puanla 1. sırada bulunuyor.

Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 36. haftasındaki Ankaragücü - Galatasaray maçı 30 Mayıs Salı günü oynanacak.