Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman? Ankaragücü - Galatasaray maçı saat kaçta? Ankaragücü - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 36. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Ankaragücü, ligde oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Ankaragücü, topladığı 39 puanla 12. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 33 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivasspor'u 2-0 ile geçen sarı-kırmızılılar, topladığı 79 puanla 1. sırada bulunuyor.
ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 36. haftasındaki Ankaragücü - Galatasaray maçı 30 Mayıs Salı günü oynanacak.