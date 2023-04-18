Ankaragücü - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Giresunspor ise ligde oynadığı 27 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivasspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Giresunspor, topladığı 27 puanla 15. sırada bulunuyor.