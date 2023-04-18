Ankaragücü - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ankaragücü - Giresunspor maçı ne zaman? Ankaragücü - Giresunspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Giresunspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 30. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Ankaragücü ile Giresunspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Ankaragücü, ligde oynadığı 27 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Ankaragücü, topladığı 28 puanla 14. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Giresunspor ise ligde oynadığı 27 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivasspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Giresunspor, topladığı 27 puanla 15. sırada bulunuyor.
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 30. haftasındaki Ankaragücü - Giresunspor maçı 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.