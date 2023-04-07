Ankaragücü - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ankaragücü - İstanbulspor maçı ne zaman? Ankaragücü - İstanbulspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - İstanbulspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Ankaragücü ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Ankaragücü, ligde oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Başakşehir'e 1-0 kaybeden Ankaragücü, topladığı 25 puanla 15. sırada yer alıyor.
Konuk ekip İstanbulspor ise ligde oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 kaybeden İstanbulspor, topladığı 24 puanla 17. sırada bulunuyor.
ANKARAGÜCÜ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 28. haftasındaki Ankaragücü - İstanbulspor maçı 8 Nisan Cumartesi günü oynanacak.