Ankaragücü - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ankaragücü - Kasımpaşa maçı ne zaman? Ankaragücü - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Ankaragücü - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Ankaragücü, ligde oynadığı 29 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Giresunspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran Ankaragücü, topladığı 34 puanla 12. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Kasımpaşa ise ligde oynadığı 30 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Konyaspor'a 3-1 kaybeden Kasımpaşa, topladığı 33 puanla 14. sırada bulunuyor.
ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 32. haftasındaki Ankaragücü - Kasımpaşa maçı 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.