Ankaragücü - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ankaragücü - Kasımpaşa maçı ne zaman? Ankaragücü - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Ankaragücü - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

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Ankaragücü - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

Ankaragücü - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Ankaragücü, ligde oynadığı 29 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Giresunspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran Ankaragücü, topladığı 34 puanla 12. sırada yer alıyor.

Ankaragücü - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Kasımpaşa ise ligde oynadığı 30 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Konyaspor'a 3-1 kaybeden Kasımpaşa, topladığı 33 puanla 14. sırada bulunuyor.

Ankaragücü - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 32. haftasındaki Ankaragücü - Kasımpaşa maçı 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.