Anlaşma sağlandı! Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor
Muslera’nın vedasının ardından kaleye dünya yıldızı geliyor! Galatasaray, Manchester City’nin tecrübeli kalecisi Ederson’un menajeriyle el sıkıştı, gözler artık kulüpler arasındaki pazarlıkta.
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Trendyol Süper Lig’de önümüzdeki sezon şampiyonluk unvanını korumak isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi.
Fernando Muslera’nın ayrılığıyla boşalan kaleci pozisyonu için yıldız bir isme yönelen sarı-kırmızılı ekip, transferde sona yaklaştı.
Sky Sports’a göre, Galatasaray, Ederson’un menajeri Julio Cesar ile el sıkıştı. Oyuncu cephesiyle anlaşma tamam.
Galatasaray ile Manchester City arasındaki bonservis görüşmeleri devam ediyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, bonservis pazarlığında elini güçlü tutuyor ve sürecin olumlu sonuçlanacağından emin.
31 yaşındaki kaleci, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 40 resmi maçta görev aldı.
Ederson, bu karşılaşmalarda 54 gol yerken, 13 maçı ise gol yemeden tamamladı.