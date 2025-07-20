Anlaşma sağlandı! Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor

Muslera’nın vedasının ardından kaleye dünya yıldızı geliyor! Galatasaray, Manchester City’nin tecrübeli kalecisi Ederson’un menajeriyle el sıkıştı, gözler artık kulüpler arasındaki pazarlıkta.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Anlaşma sağlandı! Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’de önümüzdeki sezon şampiyonluk unvanını korumak isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. 

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Anlaşma sağlandı! Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor - Resim: 2

Fernando Muslera’nın ayrılığıyla boşalan kaleci pozisyonu için yıldız bir isme yönelen sarı-kırmızılı ekip, transferde sona yaklaştı.

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Anlaşma sağlandı! Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor - Resim: 3

Sky Sports’a göre, Galatasaray, Ederson’un menajeri Julio Cesar ile el sıkıştı. Oyuncu cephesiyle anlaşma tamam.

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Anlaşma sağlandı! Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor - Resim: 4

Galatasaray ile Manchester City arasındaki bonservis görüşmeleri devam ediyor.

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Anlaşma sağlandı! Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor - Resim: 5

Sarı-kırmızılı yönetim, bonservis pazarlığında elini güçlü tutuyor ve sürecin olumlu sonuçlanacağından emin.

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Anlaşma sağlandı! Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor - Resim: 6

31 yaşındaki kaleci, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 40 resmi maçta görev aldı. 

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Anlaşma sağlandı! Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor - Resim: 7

Ederson, bu karşılaşmalarda 54 gol yerken, 13 maçı ise gol yemeden tamamladı. 

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Galatasaray transfer