Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Antalyaspor, ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, topladığı 36 puanla 12. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 31 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Galatasaray'ı 3-1'lik skorla geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 65 puanla 3. sırada bulunuyor.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 33. haftasındaki Antalyaspor - Beşiktaş maçı 6 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.