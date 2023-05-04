Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

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Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Antalyaspor, ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, topladığı 36 puanla 12. sırada yer alıyor.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 31 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Galatasaray'ı 3-1'lik skorla geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 65 puanla 3. sırada bulunuyor.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 33. haftasındaki Antalyaspor - Beşiktaş maçı 6 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.