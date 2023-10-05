Antalyaspor Galatasaray Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak 8. hafta mücadeleleriyle devam edecek. Haftanın dikkat çeken ve sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından birinde Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizin devamında!