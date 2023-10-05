Antalyaspor Galatasaray Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?
Trendyol Süper Lig'de heyecan hafta sonu oynanacak mücadelerle devam edecek. Bu hafta Antalyaspor Galatasaray karşılaşması oynanacak. Peki Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları!
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak 8. hafta mücadeleleriyle devam edecek. Haftanın dikkat çeken ve sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından birinde Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizin devamında!
Galatasaray Deplasmanda Kazanmak İstiyor!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 7 haftada oynadığı maçlarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Topladığı 19 puanla lider Fenerbahçe'nin ardında ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. Ligdeki son maçında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 ile geçmeyi başaran Cimbom, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı da 3-2 ile devirerek büyük moral kazanmıştı.
Ev sahibi Antalyaspor ise ligde oynadığı 7 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 9 gol atan Akdeniz ekibi kalesinde ise 8 gol gördü. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor evinde oynadığı 3 maçta ise 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.
İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki mücadeleyi de Galatasaray kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk haftasında Antalya'da oynanan mücadeleyi son dakikalarda Gomis'in attığı golle 1-0 kazanan Cimbom, ligin ikinci yarısındaki müsabakayı da İstanbul'da 2-1 galip tamamlamayı bilmişti.