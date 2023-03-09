Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Antalyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 25. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Antalyaspor, ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Antalyaspor, topladığı 25 puanla 12. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Kayserispor ise ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 ile boyun eğen Kayserispor, topladığı 35 puanla 7. sırada bulunuyor.
ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 25. haftasındaki Antalyaspor - Kayserispor maçı 11 Mart Cumartesi günü oynanacak.