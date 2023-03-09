Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Kayserispor ise ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 ile boyun eğen Kayserispor, topladığı 35 puanla 7. sırada bulunuyor.