Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Antalyaspor, ligde oynadığı 28 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Antalyaspor, topladığı 33 puanla 11. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Sivasspor ise ligde oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etmeyi başaran Sivasspor, topladığı 34 puanla 10. sırada bulunuyor.
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 31. haftasındaki Antalyaspor - Sivasspor maçı 24 Nisan Pazartesi günü oynanacak.