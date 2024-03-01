Arda Güler hangi takıma transfer oluyor?
Real Madrid forması giydiği günden itibaren gündemden düşmeyen Arda Güler için yeni bir idda gündeme geldi. Onedio yazarı Ali Can Yaylacı'nın iddialarını sizler için derledik...
İspanyol devi takımda beklediği süreyi bulamayan Arda Güler şimdi de başka bir takıma mı transfer oluyor?
Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan A Milli yıldız Arda Güler, İspanyol devinde istediğini bulamadı. Sezon başlangıcında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasını giyemeyen Güler, iyileşmesinin ardından beklediği süreleri alamadı..
İspanyol basını milli futbolcunun yeni sezonda farklı bir takımda forma giyeceğini duyurdu.
Ancelotti'nin süre vermekte zorlandığı Arda Güler'in yeni adresi için iki aday var...
Real Madrid'de sezon öncesi kampında sakatlanan ve sezon içinde iki sakatlık daha geçirerek uzun formasından uzak kalan Arda Güler sakatlığını atlatsa da forma şansı bulmakta zorlanıyor. Sevilla ile oynanan maçta Ancelotti tarafından ısınmaya gönderilen ve maçın 78. dakikasında oyuna girmeye hazırlanan Arda Güler, Ancelotti'nin kararından vazgeçmesiyle oyuna girememişti.