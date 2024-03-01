Arda Güler hangi takıma transfer oluyor?

Real Madrid'de sezon öncesi kampında sakatlanan ve sezon içinde iki sakatlık daha geçirerek uzun formasından uzak kalan Arda Güler sakatlığını atlatsa da forma şansı bulmakta zorlanıyor. Sevilla ile oynanan maçta Ancelotti tarafından ısınmaya gönderilen ve maçın 78. dakikasında oyuna girmeye hazırlanan Arda Güler, Ancelotti'nin kararından vazgeçmesiyle oyuna girememişti.