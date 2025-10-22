Arda Güler – Kenan Yıldız karşı karşıya! Real Madrid – Juventus maçı CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece! Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geliyor. Arda Güler ve Kenan Yıldız bu mücadelede ilk 11’de sahaya çıkıyor. İşte maç ve canlı yayın bilgisi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde futbolseverlerin merakla beklediği an geldi. Real Madrid, Santiago Bernabéu’da Juventus’u ağırlıyor.

⚽️ JUVENTUS’TA KAPTAN KENAN YILDIZ

İtalyan temsilcisi Juventus, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde deplasmana çıkıyor.

Kaleci: Di Gregorio
Savunma: Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso
Orta Saha: McKennie, Koopmeiners, Thuram
Hücum: Kenan Yıldız (K), Vlahovic, Rugani

Genç yıldız Kenan Yıldız, kaptanlık bandını taşıdığı bu maçta Juventus’un en büyük hücum gücü olacak.

⚽️ REAL MADRİD’İN KADROSU BELLİ OLDU

İspanyol devi Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde maça güçlü bir kadroyla çıkıyor.

Kaleci: Courtois
Savunma: Carreras, Éder Militão, Díaz, Valverde (K)
Orta Saha: Bellingham, Tchouameni, Arda Güler
Hücum: Asensio, Vinicius Jr., Mbappé

Gözler genç yıldız Arda Güler’de. Bu maç, onun Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk 11 başlangıcı olacak.

MAÇIN DETAYLARI VE YAYIN BİLGİSİ

📅 Tarih: 22 Ekim 2025
🕙 Saat: 22.00 (TSİ)
🏟 Stat: Santiago Bernabéu – Madrid
📺 Yayın: tabii Spor

Real Madrid galibiyet ararken, Juventus deplasmandan avantajla dönmek istiyor.

Futbolseverler, Türk yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın performansını heyecanla bekliyor.

