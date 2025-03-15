Arda Güler paylaşılamıyor! Real Madrid'in yıldızı için Avrupa devleri sıra oldu

İspanyol basınında yer alan son haberlere göre, Arda Güler’in transferi için Real Sociedad, devreye girmeyi planlıyor. Sociedad, Real Madrid ile bir bağ kuran Arda’yı sezon sonunda kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak gibi görünüyor. Ancak, bu transferi yalnızca Sociedad değil, diğer büyük kulüpler de takip ediyor.