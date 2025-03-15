Arda Güler paylaşılamıyor! Real Madrid'in yıldızı için Avrupa devleri sıra oldu
Real Madrid'de adeta gözden düşen Arda Güler için dev kulüpler sıraya girdi. Genç yıldızın geleceği hakkında sıcak gelişmeler yaşanırken, en ciddi talip ve Arda'nın sıcak baktığı takım belli oldu!
Real Madrid, bu sezonki performansıyla Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olmaya devam etse de, Arda Güler için işler pek de yolunda gitmiyor.
19 yaşındaki genç yetenek, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin pek tercih etmediği oyuncular arasında yer alıyor. Haliyle, Arda Güler'in takımdan ayrılacağına dair söylentiler de giderek arttı.
Arda, bu sezon La Liga'da sadece 29 maçta forma şansı bulabildi. Ancak bu maçlarda 3 gol ve 5 asistle, genellikle sınırlı süreler almasına rağmen fark yarattı.
Yine de, Ancelotti'nin gözünden kaçan Arda Güler, İspanyol devinde pek fazla şans bulamıyor. Peki, genç yıldızın geleceği ne olacak?
Arda Güler’in, Real Madrid’le olan sözleşmesi 2029 yazında sona eriyor. Ancak, oyuncunun güncel piyasa değeri tam 45 milyon euro ve Avrupa'nın dev kulüpleri bu fırsatı kaçırmak istemiyor.
Şimdiye kadar çıkan transfer haberleri, genç yıldızın hangi kulübe gideceğini merak konusu yaparken, en ciddi talipler de ortaya çıkmaya başladı.
İspanyol basınında yer alan son haberlere göre, Arda Güler’in transferi için Real Sociedad, devreye girmeyi planlıyor. Sociedad, Real Madrid ile bir bağ kuran Arda’yı sezon sonunda kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak gibi görünüyor. Ancak, bu transferi yalnızca Sociedad değil, diğer büyük kulüpler de takip ediyor.
İtalyan basınında yer alan çarpıcı bir iddia ise, Inter’in Arda Güler için devrede olduğuna dair. Tuttosport'un haberine göre, Inter, Arda'yı satın alma opsiyonuyla transfer etmek istiyor. Bu, genç yıldız için oldukça cazip bir seçenek olabilir.
Söz konusu haberlere göre, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter’de oynamaya oldukça sıcak bakıyor.