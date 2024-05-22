Arda Güler Premier Lig'e mi transfer oluyor? Tam 51 Milyon Euro'yu gözden çıkardılar

Yaşadığı sakatlıkları atlatan ve antrenmanlarla hazır hale gelen Arda Güler için teknik direktörü Carlo Ancelotti takımdan ayrılmayacağını belirtmişti. Sezonun ikinci yarısında forma şansı bulan ve aldığı dakikaları maçtan maça artıran Arda Güler, Real Madrid'de son haftaların gözde isimlerinden biri haline geldi.