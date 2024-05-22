Arda Güler Premier Lig'e mi transfer oluyor? Tam 51 Milyon Euro'yu gözden çıkardılar
Real Madrid'de fırtınalar estiren Arda Güler'e İngiliz kulüplerinin ilgisi bitmiyor. Attığı gollerle La Liga'ya iyice ısınan genç milli futbolcumuzun ismi Premier Lig'in dev bir kulübüyle anılıyor. Öyle ki Arda için 51 milyon euro'yu gözden çıkardıkları iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları...
Sezon başında 20 milyon bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den ayrılarak dünya devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler parlamaya devam ediyor. Real Madrid'deki ilk aylarında sakatlıklarla boğuşan ve istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in adı devre arasında kiralanacak oyuncular arasında anılmaya başlamıştı.
Yaşadığı sakatlıkları atlatan ve antrenmanlarla hazır hale gelen Arda Güler için teknik direktörü Carlo Ancelotti takımdan ayrılmayacağını belirtmişti. Sezonun ikinci yarısında forma şansı bulan ve aldığı dakikaları maçtan maça artıran Arda Güler, Real Madrid'de son haftaların gözde isimlerinden biri haline geldi.
La Liga'da forma giydiği son 5 maçın 4'üne ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda, bu maçlarda 5 atmayı başardı. Ligde forma giydiği son 3 maçı boş geçmeyen Arda, ligdeki gol sayısını toplamda 6'ya yükseltti. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü 10 Mart tarihinde Celta Vigo ile Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede kaydetmişti.
Yükselen performansıyla Avrupa futbolunun dikkatle takip edilen oyuncuları arasına giren Arda Güler, EURO 2024'te de A Milli Futbol Takımımızın en büyük kozlarından biri olacak.