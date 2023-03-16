Arsenal - Sporting maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Sporting ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla D Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Sporting, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı. Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Midtjylland ile karşılaşan Portekiz ekibi, rakibini 1-1 ve 4-0'lık skorlarla eleyerek adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı.