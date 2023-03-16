Arsenal - Sporting maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Arsenal ile Sporting karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Arsenal - Sporting maçı ne zaman? Arsenal - Sporting maçı saat kaçta? Arsenal - Sporting maçı hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en büyük ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Arsenal ile Sporting karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.
Ev sahibi Arsenal, Avrupa Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla A Grubu'nu 1. sırada bitiren Arsenal, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanmıştı.
Konuk ekip Sporting ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla D Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Sporting, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı. Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Midtjylland ile karşılaşan Portekiz ekibi, rakibini 1-1 ve 4-0'lık skorlarla eleyerek adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı.
ARSENAL - SPORTING MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Arsenal - Sporting maçı 16 Mart Perşembe günü oynanacak.