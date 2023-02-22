ASVEL - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 25. haftasında ASVEL ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. ASVEL - Anadolu Efes maçı ne zaman? ASVEL - Anadolu Efes maçı saat kaçta? ASVEL - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ASVEL ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi ASVEL, EuroLeague'de oynadığı 24 maçta 8 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Monaco'ya 87-75 kaybeden ASVEL, topladığı 16 puanla 17. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 23 maçta 11 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Olympiakos'a 76-70 kaybeden Anadolu Efes, topladığı 22 puanla 11. sırada bulunuyor.
ASVEL - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki ASVEL - Anadolu Efes maçı 23 Şubat Perşembe günü oynanacak.