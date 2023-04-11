At yarışlarında ilkbahar - yaz yarış sezonu başlıyor
Nisan ayıyla birlikte 9 hipodromda ilkbahar - yaz sezonunun startı veriliyor. İzmir ve Adana'daki çim yarışlarına ek olarak İstanbul, Ankara ve Bursa'da da atlar çim piste çıkıyor.
İSTANBUL (12 Nisan - 12 Kasım)
İstanbul’da İlkbahar - Yaz yarış sezonu 12 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Sezonun açılışında, 3 yaşlı İngiliz tayları, çim pistte 1400 metre mesafede, handikaper Orhan Meker adına düzenlenen koşuda (KV-18) ve yine 1400 metre çim pistte, Ergin Talay Koşusu'nda (KV-8) mücadele verecek.
İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda İlkbahar - Yaz yarış sezonunda 93 yarış gününde, bölünen koşular hariç olmak üzere 478’i çim ve 292’si sentetik olmak üzere toplamda 770 koşuda safkanlar birincilik için sahaya çıkacak. Bu koşuların 440’ında safkan İngiliz atları, 330’unda safkan Arap atları start alacak.
İstanbul İlkbahar - Yaz yarış sezonunda yarışlar; Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılacak. Yalnızca Eylül'ün ilk haftasında Uluslararası Yarış Festivali nedeniyle Cuma yerine Cumartesi günü İstanbul yarış günü olacak.
97. Gazi Koşusu 25 Haziran’da
97. kez düzenlenecek Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, 25 Haziran Pazar günü 2400 metre çim pistte gerçekleştirilecek. Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek diğer önemli koşular ise şöyle;
• (G1) Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları 15 Mayıs Pazartesi,
• (G1) Kısrak Koşusu ve (G2) Sait Akson Koşusu 4 Haziran Pazar,
• (G1) İstiklal Savaşı Koşusu 23 Haziran Cuma,
• (G1) Niğbolu Koşusu 23 Temmuz Pazar,
• (G1) Çanakkale Zaferi Koşusu 30 Temmuz Pazar
• (G1) Veliefendi Koşusu 17 Eylül Pazar
• (G1) Çaldıran Koşusu 22 Ekim Pazar
• (G2) Uluslararası F.G./FRBC Anadolu Koşusu 2 Eylül Cumartesi
• (G3) Uluslararası İstanbul Koşusu 2 Eylül Cumartesi
• (KV-9) Uluslararası IFAHR Koşusu 2 Eylül Cumartesi
• (G3) Uluslararası Trakya Koşusu 3 Eylül Pazar
• (G3) Uluslararası Topkapı Koşusu 3 Eylül Pazar
• (G2) Uluslararası Boğaziçi Koşusu 3 Eylül Pazar
• (G3) Uluslararası Malazgirt Koşusu 3 Eylül Pazar
İstanbul'da sezon boyu toplam 22 G1, 25 G2, 27 G3, ayrıca 3 A2 ve 9 A3 koşu gerçekleşecek.
ANKARA (13 Nisan - 11 Kasım)
Ankara’da sezon 13 Nisan Perşembe günü açılıyor. 75. Yıl Hipodromu’nda planlanan 84 yarış gününde bölünen koşular hariç olmak üzere 408’i çim ve 293’ü kum olmak üzere toplamda 701 koşu yapılacak. Bu koşuların 391’inde safkan İngiliz atları, 310’unda ise safkan Arap atları birincilik için piste çıkacak. Ankara’da İlkbahar - Yaz sezonunda yarışlar; Nisan - Ekim - Kasım aylarında Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 gün, Mayıs - Eylül aylarında ise Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri haftada 3 gün düzenlenecek.
Sezonun açılış gününde 4 yaşlı Arap atlarına mahsus Cevdet Karataş Koşusu (KV-18/DHÖW) çim pistte 1400 metre mesafede gerçekleşecek. Ayrıca yarış programında yer alan Polis Günü Koşusu (KV-7) 4+ yaşlı İngiliz atları arasında kum pistte ve 2000 metre mesafede yapılacak.
Sezonun bazı önemli koşularının tarihleri ise şöyle;
• (G1) TBMM Koşusu 6 Mayıs Cumartesi
• (G1) Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu 27 Mayıs Cumartesi
• (G2) Mehmet Akif Ersoy Koşusu 3 Haziran Cumartesi
• (G1) Ankara Koşusu 23 Eylül Cumartesi
• (G1) Hatay Koşusu 30 Eylül Cumartesi
• (G2) Kraliçe Elizabeth Koşusu 7 Ekim Cumartesi
• (G1) Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları 28 Ekim Cumartesi
Ankara'da sezon boyu toplam 14 G1, 11 G2, 3 G3 koşu, ayrıca 3 A2 ve 9 A3 koşu gerçekleşecek.