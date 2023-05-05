At yarışlarında TBMM Koşusu ne zaman yapılacak?

TBMM Koşusu, safkan Arap atlarının Triple Crown (Üçlü Taç) yapabilmeleri için birinci sırada bitirmesi gereken koşulardan ilkini teşkil ediyor. Bu koşuyu kazanan safkan, 23 Temmuz Pazar günkü Niğbolu Koşusu ile birlikte 17 Eylül Pazar günü yapılacak Veliefendi Koşusu'nu da galip tamamlaması durumunda, Triple Crown yapmış olacak ve 3 milyon lira özel ikramiyeyi sahibine kazandıracak.