Atatürk Spora ve Sporcuya Neden Önem Vermiştir? Atatürk'ün Yaptığı Sporlar Nelerdir?

Atatürk’ün Sporcuya Bakış Açısı?

Sporu, gençlerin gelişimin ana unsurlarından bir tanesi olarak gören Mustafa Kemal Atatürk, sporculara da her zaman gereken değeri vermiştir. Atatürk’ün, 1924 Paris Olimpiyatlarına katılan Ömer Besim Koşalay’ı, 1928 yılında Amsterdam’da yapılacak olan olimpiyatlara da katılması için teşvik etmesi, onun sporculara ne denli büyük bir değer verdiğinin en önemli kanıtlarından bir tanesidir. Bunun yanı sıra olimpiyat tarihinde ilk kez, kazandığı başarıyla Türk bayrağını göndere çektirmiş olan güreşçi Yaşar Bey’e teşekkür telgrafı çekerek onu tebrik etmesi, yine eski bir güreşçi olan Kurtdereli Mehmet’in ilerleyen yıllarda maddi sıkıntı çekmesi üzerine, ona kendi maaşından 1000 lira hediye etmesi, Atatürk’ün sporculara verdiği önemin göstergeleridir.