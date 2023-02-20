Atsu'nun cenazesi Gana'ya getirildi: Cenazeyi bakanlar, ailesi ve taraftarlar karşıladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor'un yıldız futbolcusu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştırıldı. Atsu'nun naaşı, bakanlar, ailesi ve taraftarlarca alındı.

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Atsu'nun cenazesi Gana'ya getirildi: Cenazeyi bakanlar, ailesi ve taraftarlar karşıladı - Resim: 1 1 4

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştırıldı.

Atsu'nun cenazesi Gana'ya getirildi: Cenazeyi bakanlar, ailesi ve taraftarlar karşıladı - Resim: 2 2 4

Atsu'nun cenazesini taşıyan Türk Hava Yollarının (THY) TK 629 sayılı İstanbul-Akra uçağı, Gana'nın başkenti Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na indi.

Atsu'nun cenazesi Gana'ya getirildi: Cenazeyi bakanlar, ailesi ve taraftarlar karşıladı - Resim: 3 3 4

Havalimanından Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, ailesi ve taraftarlarca alınan cenaze, özel cenaze evine nakledildi.

Atsu'nun cenazesi Gana'ya getirildi: Cenazeyi bakanlar, ailesi ve taraftarlar karşıladı - Resim: 4 4 4

Atsu için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi daha sonra açıklanacak.