Atsu'nun cezanesi İstanbul'a gönderildi: Hataysporlu dünyaca ünlü futbolcunun cansız bedeni enkazdan çıkarıldı

Atsu’nun ikiz kız kardeşi Christiana ve ağabeyi Christian ile Ganalı bürokratlar tarafından teslim alınan cenaze, Dışişleri Bakanlığı’nın himayesinde Türk Hava Yolları’nın TK 2461 sefer sayılı uçağıyla İstanbul’a gönderildi.