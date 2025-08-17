Avrupa devleri karşılaştırıldı: O takımın ölümcül dörtlüsü rakipleri ezip geçti

Sport Bild’in haberinde Bayern Münih’in hücum hattı için “Avrupa’nın en tehlikelisi” ifadesi kullanıldı.

Rakamlara göre Real Madrid ve Barcelona daha yüksek piyasa değerine ve gol sayısına sahip olsa da, Kane’in bitiriciliği, Musiala’nın genç enerjisi, Olise’nin yaratıcılığı ve Diaz’ın hızına dayanan bu yapı, sezonun en çok konuşulacak konularından biri olmaya aday.