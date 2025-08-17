Avrupa devleri karşılaştırıldı: O takımın ölümcül dörtlüsü rakipleri ezip geçti
Bayern Münih’in yeni sezona damga vuracak hücum hattı Avrupa devleriyle karşılaştırıldı. Harry Kane, Luis Diaz, Jamal Musiala ve Michael Olise’den oluşan ofansif dörtlü için “Avrupa’nın en ölümcül hücum hattı” yorumu yapıldı.
Bayern Münih, yeni sezona tarihin en iddialı hücum hattıyla giriyor. Harry Kane, Luis Diaz, Jamal Musiala ve Michael Olise’den oluşan ofansif dörtlü için “Avrupa’nın en ölümcül saldırı gücü” yorumu yapıldı.
Rakamlara bakıldığında Bayern’in iddiası sadece sözde kalmıyor: Tam 99 gol ve 52 asist!
BAYERN’İN SALDIRI GÜCÜNDE TARİHİ RAKAMLAR
Sport Bild’in analizine göre Bayern Münih’in yeni ofansif hattı rakamlarda adeta rekor kırıyor. Geçen sezon Harry Kane 51 maçta 41 gol ve 16 asistle oynarken, Jamal Musiala 44 maçta 29 skor katkısı (21 gol, 8 asist) sağladı.
Yeni transferlerden Michael Olise, Crystal Palace formasıyla 55 maçta 20 gole imza attı. Liverpool’dan alınan Luis Diaz ise 50 maçta 17 gol kaydetti. Bu dörtlü toplamda 99 gol ve 52 asist üreterek Avrupa’da eşi benzeri görülmemiş bir ofans gücü ortaya koydu.
Bayern’in piyasa değerine bakıldığında bu dörtlünün toplam bedeli 385 milyon euro olarak hesaplandı.
MAX EBERL: “HER OYUNCUYU ALABİLİRİZ”
Bayern’in spor direktörü Max Eberl, Sport Bild’e yaptığı açıklamada iddialı ifadeler kullandı.
Eberl, “Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala ve Luis Diaz’dan oluşan hücum hattımızla Avrupa’nın en tehlikeli hücum hattına sahibiz” dedi.
Eberl ayrıca Bayern’in transfer gücünü vurguladı:
“Kim Bayern’in uluslararası cazibesini kaybettiğini söylüyorsa yanılıyor. Biz her oyuncuyu alabilecek güce sahibiz. Önemli olan doğru futbolcuyu seçmek ve ona inanmak.”
AVRUPA DEVLERİYLE KIYASLAMA
Sport Bild, Bayern’in yeni hücum hattını Avrupa devleriyle karşılaştırdı:
Barcelona:
Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal ve Dani Olmo toplamda 106 gol attı. Piyasa değeri 382 milyon euro.
Real Madrid:
Vinicius, Mbappe, Rodrygo ve Bellingham’dan oluşan kadro 95 gol kaydetti. Piyasa değeri 620 milyon euro ile zirvede.
PSG:
Kvaratskhelia, Dembélé, Ruiz ve Doué 72 gol üretti. Piyasa değeri 310 milyon euro.
Manchester City:
Doku, Haaland, Palmer ve Marmoush 84 gol attı. Piyasa değeri 405 milyon euro.
Liverpool:
Salah, Gakpo, Szoboszlai ve Wirtz toplamda 80 gole imza attı. Piyasa değeri 340 milyon euro.
Arsenal:
Martinelli, Saka, Gyökeres ve Ødegaard 82 golle katkı verdi. Piyasa değeri 365 milyon euro.
Inter:
Thuram, Martinez ve Dimarco 57 gol attı. Piyasa değeri 255 milyon euro.
Napoli:
Lukaku, Politano ve Di Lorenzo 37 gol kaydetti. Piyasa değeri 97 milyon euro.
DİAZ TRANSFERİYLE HAT SON HALİNİ ALDI
Bayern’in yaz transfer döneminde Liverpool’dan kadrosuna kattığı Luis Diaz, yapılan değerlendirmelerde fark yaratan isim oldu. Kolombiyalı yıldızın gelişiyle birlikte Kane–Musiala–Olise üçlüsüne yeni bir güç eklendi.
Eberl, “Luis Diaz transferiyle artık kadromuzu tamamladık. Bu sezon ofansif anlamda hiçbir rakipten geri kalmayacağız” sözleriyle yeni hücum hattına duyduğu güveni dile getirdi.
Sport Bild’in haberinde Bayern Münih’in hücum hattı için “Avrupa’nın en tehlikelisi” ifadesi kullanıldı.
Rakamlara göre Real Madrid ve Barcelona daha yüksek piyasa değerine ve gol sayısına sahip olsa da, Kane’in bitiriciliği, Musiala’nın genç enerjisi, Olise’nin yaratıcılığı ve Diaz’ın hızına dayanan bu yapı, sezonun en çok konuşulacak konularından biri olmaya aday.