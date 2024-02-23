Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte kupada son 16 turunda oynanacak maçlar
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından çeyrek final öncesi eşleşmeler de belirlendi. Peki hangi takımlar birbirleriyle eşleşti? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonuçları nasıl oldu? Detaylar haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı sürüyor. Son 16 turu play-off maçlarının dün akşam tamamlanmasıyla birlikte, Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugün kura çekimi heyecanı yaşandı.
Turnuvada ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray, son 16 play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag'a elenmişti. İlk maçı İstanbul'da 3-2 kazanmayı başaran Cimbom, rövanş maçında rakibine 4-1 mağlup olarak turnuvanın dışında kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmelerinin belirlendiği kura çekimi töreni, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Turnuvada grubunu ilk sırada bitiren takımlar, play-off turunu geçen takımlarla eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)