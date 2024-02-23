Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte kupada son 16 turunda oynanacak maçlar

Turnuvada ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray, son 16 play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag'a elenmişti. İlk maçı İstanbul'da 3-2 kazanmayı başaran Cimbom, rövanş maçında rakibine 4-1 mağlup olarak turnuvanın dışında kaldı.