Avrupa Ligi'nin şampiyonu belli oldu... Atalanta, Almanya'da müthiş bir sezon geçiren ve namağlup şampiyon olan Bayer Leverkusen'i çok rahat geçerek şampiyon oldu. Atalanta maçı 3-0 kazanırken 3 golü de Lookman attı ve dev finali hat-trick ile noktaladı.

ATALANTA'NIN İLK AVRUPA KUPASI

Kulüp tarihinde ilk kez UEFA organizasyonlarında finale çıkma başarısını gösteren teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, bunu kupayla taçlandırmayı başardı ve ilk Avrupa kupasını kazandı.



