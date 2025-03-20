Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, yarın oynanacak maçlarla resmen başlıyor. 16 Avrupa ülkesinin Dünya Kupası bileti alacağı zorlu eleme sürecinde, ilk hafta programı belli oldu. İşte maç programı, gruplar ve dikkat çeken detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak 16 takımın belirleneceği eleme süreci yarın başlıyor. Turnuvada ilk kez 48 takım mücadele edecek ve Avrupa kıtasından 16 ülke doğrudan katılım hakkı elde edecek. Grup aşamasında 54 ülke kıyasıya bir rekabete girecek.

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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 2

İlk hafta maçları 21 Mart Perşembe ve 22 Mart Cumartesi günleri oynanacak. İlk hafta sonunda gruplardaki dengeler az da olsa netleşmeye başlayacak.

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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 3

TÜRKİYE'NİN ZORLU YOLCULUĞU BAŞLIYOR

A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. 

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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 4

Ay-yıldızlılar, elemelerdeki ilk sınavını 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında verecek.

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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 5

İŞTE TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül: Türkiye - Hollanda/İspanya kazananı
11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 6

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım: Hollanda/İspanya kazananı - Türkiye

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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 7

Elemelerde ilk hafta oynanacak maçlar şu şekilde:

21 Mart Perşembe

G Grubu: 22.45 Malta - Finlandiya
G Grubu: 22.45 Polonya - Litvanya
H Grubu: 20.00 Kıbrıs Rum Kesimi - San Marino

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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 8

H Grubu: 22.45 Romanya - Bosna Hersek
K Grubu: 22.45 Andorra - Letonya
K Grubu: 22.45 İngiltere - Arnavutluk

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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 9

22 Mart Cumartesi

I Grubu: 20.00 Moldova - Norveç
I Grubu: 22.45 İsrail - Estonya
J Grubu: 17.00 Lihtenştayn - Kuzey Makedonya

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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 10

J Grubu: 22.45 Galler - Kazakistan
L Grubu: 20.00 Karadağ - Cebelitarık
L Grubu: 22.45 Çekya - Faroe Adaları

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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 11

GRUPLAR VE AVRUPA ELEMELERİNİN FORMATI

Avrupa elemelerinde toplamda 54 ülke mücadele edecek. Gruplar, 6’sı beş takımlı, 6’sı ise dört takımlı olmak üzere 12 farklı gruba ayrıldı.

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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 12

Gruplar şöyle:

A Grubu: Almanya/İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg
B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova
C Grubu: Portekiz/Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 13

D Grubu: Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan
E Grubu: Hollanda/İspanya kazananı, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan
F Grubu: Portekiz/Danimarka kazananı, Macaristan, İrlanda, Ermenistan

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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 14

G Grubu: Hollanda/İspanya kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta
H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino
I Grubu: Almanya/İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 15

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn
K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra
L Grubu: Fransa/Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 16

Avrupa elemelerinde grup liderleri doğrudan Dünya Kupası’na katılacak. Grup ikincileri ise play-off aşamasına kalacak.

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Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı başlıyor! İşte Türkiye'nin maç programı - Resim: 17

Play-off etabında 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takım mücadele edecek ve son 4 biletin sahibi belli olacak.

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