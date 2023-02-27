Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum: Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de heyecan devam ediyor
Avrupa futbolunda İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) heyecan devam ediyor. Arsenal, Barcelona, Napoli, Bayern Münih ve PSG liglerinin puan tablosunda zirvede. İşte 5 büyük ligde son durum...
Avrupa futbolunun 5 büyük liginde 2022-2023 sezonu heyecanı devam ediyor. Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. İşte geride bıraktığımız hafta sonu liglerde oynanan maçların detayları...
PREMİER LİG
İngiltere Premier Lig'de, lider Arsenal, Leicester City deplasmanına konuk oldu. Topçular mücadeleyi Gabriel Martinelli'nin 46. dakikada bulduğu golle 1-0 kazanmasını bildi.
Lig ikincisi Manchester City ise deplasmanda Bournemouth'u 4-1 yendi. Norveçli yıldız golcü Erling Haaland, Manchester City formasıyla bu sezon 27. golünü kaydetti ve Premier Lig gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.
Premier Lig'de haftanın önemli maçlarından birinde Londra derbisinde Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi. Tottenham derbide Chelsea'yi 2-0 yendi.