Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum: Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de heyecan devam ediyor

Avrupa futbolunun 5 büyük liginde 2022-2023 sezonu heyecanı devam ediyor. Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. İşte geride bıraktığımız hafta sonu liglerde oynanan maçların detayları...