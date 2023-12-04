Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde Son Görünüm!

Premier Lig'de Arsenal zirvede kalmaya devam etti

Zirve yarışında büyük çekişmeye sahne olan İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, konuk ettiği Wolverhampton'ı 6. dakikada Bukayo Saka ve 13. dakikada Martin Odegaard'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Wolverhampton'ın tek golü, 86. dakikada Matheus Cunha'dan geldi.

Haftanın gollü geçen karşılaşmasında, Manchester City, evinde Tottenham ile 3-3 berabere kaldı. City'nin golleri 9. dakikada Heung-Min Son (kendi kalesine), 31. dakikada Phil Foden ve 81. dakikada Jack Grealish'ten geldi. Konuk ekipte ise 6. dakikada Heung-Min Son, 69. dakikada Giovani Lo Celso ve 90. dakikada Dejan Kulusevski ağları sarstı.

Zirve mücadelesini sürdüren Liverpool ise sahasında Fulham'ı 4-3 mağlup etti. Sezonun istikrarlı ekiplerinden Aston Villa, Bournemouth deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United ise konuk olduğu Newcastle United'a 1-0 yenildi.

Ligin 14. haftası sonunda, 33 puanlı Arsenal lider, 31 puanlı Liverpool ikinci, 30 puanlı Manchester City üçüncü, 29 puanlı Aston Villa dördüncü, 27 puanlı Tottenham beşinci sırada yer alıyor.