Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nden Son Görünüm! Zirvedeki Takımlara Şaşıracaksınız!

Premier Lig'de Zirve M.City'in

Zirve yarışında büyük heyecana sahne olan İngiltere Premier Lig'de, şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, konuk olduğu Chelsea ile 4-4 berabere kaldı. Manchester ekibinin gollerini, biri penaltıdan olmak üzere Erling Haaland (2), Manuel Akanji ve Rodri, Chelesea'nin gollerini ise Thiago Silva, Raheem Sterling, Nicolas Jackson ve Cole Palmer attı.

Liverpool, sahasında Brentford'u Muhammed Salah (2) ve Diogo Jota'nın golleriyle 3-0 yendi. Arsenal, ağırladığı Burnley'yi 3-1'le geçerken, Tottenham ise Wolverhampton deplasmanında 2-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

Ligin 12. haftası sonunda 28 puanlı Manchester City lider, 27 puanlı takımlardan Liverpool ikinci, Arsenal üçüncü, 26 puanlı Tottenham dördüncü sırada yer alıyor.