Avustralya GP ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Formula 1 yarış programı
Formula 1'de heyecan Avustralya GP ile devam ediyor. F1 taraftarları Avustralya GP yarış programını araştırıyor. Peki 2023 Avustralya GP ne zaman? Avustralya GP saat kaçta? Avustralya GP hangi kanalda? Avustralya GP sıralama turları ve yarış ne zaman? İşte detaylar...
Motor sporlarının dünyada en fazla takip edilen organizasyonu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu heyecanı devam ediyor. Bu sezon, 23 yarışla tarihin en uzun F1 organizasyonu olacak.
Büyük heyecana sahne olacak sezonda hangi takımların yer aldığı ve takımların pilot kadroları da merak ediliyor. İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:
• Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez
• Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz
• Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell
• McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
• Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso
• Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu
• Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly
• Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg
• AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
• Williams: Alex Albon - Logan Sargeant
Formula 1'de yeni sezonun başlamasıyla F1 taraftarları 2023 Avustralya GP"nin programını merak ediyorlar. Yarışseverler, her yarıştan önce olduğu gibi 2023 Avustralya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, 2023 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanıyor sorularına yanıt arıyor.
Peki Avustralya GP ne zaman? Avustralya GP saat kaçta? Avustralya GP hangi kanalda? F1 Avustralya GP hafta sonu yarış programı nasıl? İşte detaylar...