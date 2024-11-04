AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü maçında Hollanda'da AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı öncesi karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe de lig aşamasındaki dördüncü maçında Hollanda'da AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında U.S. Gilloise'yi 2-1 yenerken ikinci maçında Twente ve üçüncü maçında Manchester United 1-1'lik skorlarla berabere kalmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 5 puanla 14. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ise 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 23 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 9 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmişti.
Fenerbahçe'nin rakibi AZ Alkmaar ise Hollanda liginde 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Topladığı 17 puanla 6. sırada yer alan AZ Alkmaar, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü.
AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Elfsborg'u 2-1 mağlup ederken ikinci maçında Athletic Bilbao'ya 2-0, üçüncü maçında da Tottenham'a 1-0 yenilmişti. 3 puanı bulunan AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nde 24. sırada yer alıyor.
AZ ALKMAAR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, AZ Alkmaar ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. AFAS Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.
AZ Alkmaar - Fenerbahçe mücadelesi TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.