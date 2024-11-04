AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe de lig aşamasındaki dördüncü maçında Hollanda'da AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.