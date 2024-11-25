AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları...
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray da lig aşamasındaki beşinci maçında deplasmanda Hollanda ekibi ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup ederken ikinci maçında maçında ise Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, ligdeki üçüncü maçında ise sahasında Elfsborg'u 4-3 mağlup etmişti. Galatasaray, dördüncü maçında da İstanbul'da Tottenham'ı 3-2 devirmişti. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 puanla 3. sırada yer alıyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 33 gol atan Cimbom, kalesinde 11 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etmişti.
Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar ise Hollanda liginde 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Topladığı 20 puanla 6. sırada yer alan AZ Alkmaar, bu karşılaşmalarda 25 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.
AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Elfsborg'u 2-1 mağlup ederken ikinci maçında Athletic Bilbao'ya 2-0, üçüncü maçında da Tottenham'a 1-0 yenilmişti. AZ Alkmaar, dördüncü maçında ise Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti. 6 puanı bulunan AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nde 17. sırada yer alıyor.
AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, AZ Alkmaar ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
AZ Alkmaar - Galatasaray maçı 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. Hollanda'da AFAD Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
AZ Alkmaar - Galatasaray mücadelesi TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.