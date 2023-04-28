Azerbaycan GP ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Formula 1 yarış programı

Formula 1'de heyecan Azerbaycan GP ile devam ediyor. F1 taraftarları Azerbaycan GP yarış programını araştırıyor. Peki 2023 Azerbaycan GP ne zaman? Azerbaycan GP saat kaçta? Azerbaycan GP hangi kanalda? Avustralya GP yarış ne zaman? İşte detaylar...

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Azerbaycan GP ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Formula 1 yarış programı - Resim: 1 1 8

Motor sporlarının dünyada en fazla takip edilen organizasyonu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu heyecanı devam ediyor. Bu sezon, 23 yarışla tarihin en uzun F1 organizasyonu olacak.

Azerbaycan GP ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Formula 1 yarış programı - Resim: 2 2 8

Büyük heyecana sahne olacak sezonda hangi takımların yer aldığı ve takımların pilot kadroları da merak ediliyor. İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:

Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez
Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz
Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell
McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso
Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu
Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly
Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg
AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
Williams: Alex Albon - Logan Sargeant

Azerbaycan GP ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Formula 1 yarış programı - Resim: 3 3 8

Formula 1'de taraftarlar 2023 Azerbaycan GP"nin programını merak ediyorlar. Yarışseverler, her yarıştan önce olduğu gibi 2023 Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, 2023 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanıyor sorularına yanıt arıyor.

Azerbaycan GP ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Formula 1 yarış programı - Resim: 4 4 8

Peki Azerbaycan GP ne zaman? Azerbaycan GP saat kaçta? Azerbaycan GP hangi kanalda? F1 Azerbaycan GP hafta sonu yarış programı nasıl? İşte detaylar...