Aziz Yıldırım başkanlık adaylığından bir şartla çekileceğini açıkladı

Fenerbahçe'de başkanlık konusu oldukça gündemde. Açıklama yapan Aziz Yıldırım tek bir şartla geri çekileceğini açıkladı.

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Editör: Yağmur Biçen
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Aziz Yıldırım başkanlık adaylığından bir şartla çekileceğini açıkladı - Resim: 1

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, şampiyonluk şansı, Jose Mourinho ve İsmail Kartal hakkında açıklamalarda bulundu.

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Aziz Yıldırım başkanlık adaylığından bir şartla çekileceğini açıkladı - Resim: 2

"Şampiyonluğu nasıl kaybettiğimizi haftaya anlatacağım. Öyle dış güçler, yan etkenler bunları geçsinler... Galatasaray'ı nasıl yendiysen hepsini de yenmeliydin. Haftaya konuşacağız... 

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Aziz Yıldırım başkanlık adaylığından bir şartla çekileceğini açıkladı - Resim: 3

ŞAMPİYON OLALIM

 Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekiliyim kardeşim, Fenerbahçe mutlu olsun. İnşallah yeneriz ama karşı tarafa beraberlik bile yetiyor.

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Aziz Yıldırım başkanlık adaylığından bir şartla çekileceğini açıkladı - Resim: 4

İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır ve yener. Galatasaray alışıktır Sturm Graz'dan, onun için benim fazla ümidim yok ama yukarıda Allah var. İnşallah hafta sonu şampiyon oluruz."

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