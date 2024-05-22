Aziz Yıldırım başkanlık adaylığından bir şartla çekileceğini açıkladı
Fenerbahçe'de başkanlık konusu oldukça gündemde. Açıklama yapan Aziz Yıldırım tek bir şartla geri çekileceğini açıkladı.
Editör: Yağmur Biçen
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, şampiyonluk şansı, Jose Mourinho ve İsmail Kartal hakkında açıklamalarda bulundu.
"Şampiyonluğu nasıl kaybettiğimizi haftaya anlatacağım. Öyle dış güçler, yan etkenler bunları geçsinler... Galatasaray'ı nasıl yendiysen hepsini de yenmeliydin. Haftaya konuşacağız...
ŞAMPİYON OLALIM
Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekiliyim kardeşim, Fenerbahçe mutlu olsun. İnşallah yeneriz ama karşı tarafa beraberlik bile yetiyor.
İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır ve yener. Galatasaray alışıktır Sturm Graz'dan, onun için benim fazla ümidim yok ama yukarıda Allah var. İnşallah hafta sonu şampiyon oluruz."