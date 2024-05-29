Aziz Yıldırım transferde dünya yıldızını getirecek! Golcü futbolcu için gözünü kararttı
Ligi şampiyon Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanacak. Başkan adayı Aziz Yıldırım seçilmesi durumunda dünyaca ünlü bir futbolcunun transferini gerçekleştirmek için şimdiden düğmeye bastı. İşte taraftarları havalimanına toplayacak o isim...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu ezeli rakibi Galatasaray'ın ardında 2. sırada tamamladı. Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran ve şampiyonluk hasretini 10 yıla çıkaran Fenerbahçe'de yeni dönemle ilgili çalışmalar sürdürülüyor.
99 puanla sezonu 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde gözler başkanlık seçimine çevrildi. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.
Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimleri merakla beklenirken, başkan adaylarının seçilmesi durumunda yapacakları hamlelerle ilgili bilgiler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Düzenlediği basın toplantısında dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü ve Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklayan Aziz Yıldırım, yıldızlarla dolu bir kadroyu da kurmanın hazırlıklarını yapıyor.