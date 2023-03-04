Bahreyn GP ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Formula 1 yarış programı

Büyük heyecana sahne olacak sezonda hangi takımların yer aldığı ve takımların pilot kadroları da merak ediliyor. İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:

• Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez

• Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz

• Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell

• McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri

• Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso

• Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu

• Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly

• Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg

• AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries

• Williams: Alex Albon - Logan Sargeant