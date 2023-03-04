Bahreyn GP ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Formula 1 yarış programı
Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Bahreyn GP ile başlıyor. F1 taraftarları Bahreyn GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Peki 2023 Bahreyn GP ne zaman? Bahreyn GP saat kaçta? Bahreyn GP hangi kanalda? Bahreyn GP sıralama turları ve yarış ne zaman? İşte detaylar...
Motor sporlarının dünyada en fazla takip edilen organizasyonu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu heyecanı başlıyor. bu sezon, 23 yarışla tarihin en uzun F1 organizasyonu olacak.
Büyük heyecana sahne olacak sezonda hangi takımların yer aldığı ve takımların pilot kadroları da merak ediliyor. İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:
• Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez
• Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz
• Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell
• McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
• Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso
• Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu
• Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly
• Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg
• AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
• Williams: Alex Albon - Logan Sargeant
Formula 1'de yeni sezonun başlamasıyla F1 taraftarları 2023 Bahreyn GP'nin programını merak ediyorlar. Yarışseverler, her yarıştan önce olduğu gibi 2023 Bahreyn GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, 2023 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanıyor sorularına yanıt arıyor.
Peki Bahreyn GP ne zaman? Bahreyn GP saat kaçta? Bahreyn GP hangi kanalda? F1 Bahreyn GP hafta sonu yarış programı nasıl? İşte detaylar...