Bahreyn GP ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Formula 1 yarış programı

Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Bahreyn GP ile başlıyor. F1 taraftarları Bahreyn GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Peki 2023 Bahreyn GP ne zaman? Bahreyn GP saat kaçta? Bahreyn GP hangi kanalda? Bahreyn GP sıralama turları ve yarış ne zaman? İşte detaylar...

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Bahreyn GP ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Formula 1 yarış programı - Resim: 1 1 7

Motor sporlarının dünyada en fazla takip edilen organizasyonu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu heyecanı başlıyor. bu sezon, 23 yarışla tarihin en uzun F1 organizasyonu olacak.

Bahreyn GP ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Formula 1 yarış programı - Resim: 2 2 7

Büyük heyecana sahne olacak sezonda hangi takımların yer aldığı ve takımların pilot kadroları da merak ediliyor. İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:

Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez
Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz
Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell
McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso
Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu
Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly
Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg
AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
Williams: Alex Albon - Logan Sargeant

Bahreyn GP ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Formula 1 yarış programı - Resim: 3 3 7

Formula 1'de yeni sezonun başlamasıyla F1 taraftarları 2023 Bahreyn GP'nin programını merak ediyorlar. Yarışseverler, her yarıştan önce olduğu gibi 2023 Bahreyn GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, 2023 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanıyor sorularına yanıt arıyor.

Bahreyn GP ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Formula 1 yarış programı - Resim: 4 4 7

Peki Bahreyn GP ne zaman? Bahreyn GP saat kaçta? Bahreyn GP hangi kanalda? F1 Bahreyn GP hafta sonu yarış programı nasıl? İşte detaylar...