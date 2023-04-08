Bandırmaspor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Peki Bandırmaspor - Altay maçı ne zaman? Bandırmaspor - Altay maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Altay maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bandırmaspor ile Altay karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bandırmaspor, ligde oynadığı 28 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Bandırmaspor, topladığı 41 puanla 11. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Altay ise ligde oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Altay, topladığı 31 puanla 13. sırada yer alıyor.
BANDIRMASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 31. haftasındaki Bandırmaspor - Altay maçı 9 Nisan Pazar günü oynanacak.