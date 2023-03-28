Bandırmaspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 27 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalan Bodrumspor, topladığı 42 puanla 7. sırada yer alıyor.