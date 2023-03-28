Bandırmaspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Peki Bandırmaspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bandırmaspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bandırmaspor, ligde oynadığı 26 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 5-0 kaybeden Bandırmaspor, topladığı 40 puanla 10. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 27 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalan Bodrumspor, topladığı 42 puanla 7. sırada yer alıyor.
BANDIRMASPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 29. haftasındaki Bandırmaspor - Bodrumspor maçı 29 Mart Çarşamba günü oynanacak.