Bandırmaspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Boluspor ise ligde oynadığı 33 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay ile golsüz berabere kalan Boluspor, topladığı 49 puanla 11. sırada yer alıyor.