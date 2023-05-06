Bandırmaspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Peki Bandırmaspor - Boluspor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Boluspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Boluspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 36. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bandırmaspor ligde oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altınordu ile 3-3 berabere kalan Bandırmaspor, topladığı 51 puanla 9. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Boluspor ise ligde oynadığı 33 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay ile golsüz berabere kalan Boluspor, topladığı 49 puanla 11. sırada yer alıyor.
BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 36. haftasındaki Bandırmaspor - Boluspor maçı 7 Mayıs Pazar günü oynanacak.