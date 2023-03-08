Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Peki Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 25. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bandırmaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bandırmaspor, ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Keçiörengücü'ne 3-1 kaybeden Bandırmaspor, topladığı 43 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başaran Eyüpspor, topladığı 47 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
BANDIRMASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 25. haftasındaki Bandırmaspor - Eyüpspor maçı 9 Mart Perşembe günü oynanacak.