Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Bandırmaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Peki Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bandırmaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bandırmaspor, ligde oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 ile geçmeyi başaran Bandırmaspor, topladığı 47 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 31 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybeden Sakaryaspor, topladığı 55 puanla 4. sırada yer alıyor.
BANDIRMASPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 33. haftasındaki Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı 17 Nisan Pazartesi günü oynanacak.