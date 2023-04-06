Barcelona 0-4 Real Madrid (MAÇ ÖZETİ) Barcelona - Real Madrid maç özeti izle | Barcelona - Real Madrid golleri
İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona ile Real Madrid, Spotify Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Barcelona'yı 4-0'lık skorla farklı mağlup etmeyi başaran Real Madrid, adını finale yazdırdı. İşte Barcelona - Real Madrid maçının özeti, golleri, önemli anları...
İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. El Clasico'nun ilk ayağını Real Madrid'in sahası Santiago Bernabeu'da Barcelona 1-0 kazanmayı başarmıştı.
İlk maçta ezeli rakibine mağlup olan Real Madrid, Barcelona'nın sahası Spotify Camp Nou'da oynanan rövanş maçını 4-0 gibi farklı bir skorla kazanarak adını finale yazdırmayı başardı. Karşılaşmaya Real Madrid'in dünyaca ünlü Fransız golcüsü Karim Benzema damga vurdu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Barcelona, ilk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Real Madrid'in ilk golü uzatmaların oynandığı 45+1. dakikada gelişen bir kontratakta defansın hatasını iyi değerlendiren Vinicius'tan geldi.
Soyunma odasına 1-0 önde giden Real Madrid, ikinci yarıda 50. ve 58. (penaltıdan) dakikalarda Karim Benzema ile bulduğu gollerle Nou Camp'ta ezeli rakibine karşı 3-0'lık üstünlük yakaladı. Benzema, 80. dakikada bir kez daha rakip ağları havalandırarak, kariyerinde ilk defa Nou-Camp Stadı'nda hat-trick yaptı.