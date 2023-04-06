Barcelona 0-4 Real Madrid (MAÇ ÖZETİ) Barcelona - Real Madrid maç özeti izle | Barcelona - Real Madrid golleri

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona ile Real Madrid, Spotify Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Barcelona'yı 4-0'lık skorla farklı mağlup etmeyi başaran Real Madrid, adını finale yazdırdı. İşte Barcelona - Real Madrid maçının özeti, golleri, önemli anları...

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Barcelona 0-4 Real Madrid (MAÇ ÖZETİ) Barcelona - Real Madrid maç özeti izle | Barcelona - Real Madrid golleri - Resim: 1 1 8

İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. El Clasico'nun ilk ayağını Real Madrid'in sahası Santiago Bernabeu'da Barcelona 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Barcelona 0-4 Real Madrid (MAÇ ÖZETİ) Barcelona - Real Madrid maç özeti izle | Barcelona - Real Madrid golleri - Resim: 2 2 8

İlk maçta ezeli rakibine mağlup olan Real Madrid, Barcelona'nın sahası Spotify Camp Nou'da oynanan rövanş maçını 4-0 gibi farklı bir skorla kazanarak adını finale yazdırmayı başardı. Karşılaşmaya Real Madrid'in dünyaca ünlü Fransız golcüsü Karim Benzema damga vurdu.

Barcelona 0-4 Real Madrid (MAÇ ÖZETİ) Barcelona - Real Madrid maç özeti izle | Barcelona - Real Madrid golleri - Resim: 3 3 8

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Barcelona, ilk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Real Madrid'in ilk golü uzatmaların oynandığı 45+1. dakikada gelişen bir kontratakta defansın hatasını iyi değerlendiren Vinicius'tan geldi.

Barcelona 0-4 Real Madrid (MAÇ ÖZETİ) Barcelona - Real Madrid maç özeti izle | Barcelona - Real Madrid golleri - Resim: 4 4 8

Soyunma odasına 1-0 önde giden Real Madrid, ikinci yarıda 50. ve 58. (penaltıdan) dakikalarda Karim Benzema ile bulduğu gollerle Nou Camp'ta ezeli rakibine karşı 3-0'lık üstünlük yakaladı. Benzema, 80. dakikada bir kez daha rakip ağları havalandırarak, kariyerinde ilk defa Nou-Camp Stadı'nda hat-trick yaptı.